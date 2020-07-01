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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК объявил первые результаты голосования по Конституции

Подсчёт результатов голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
Подсчёт результатов голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. Данные поступают из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено. К 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий.

За проголосовали 72,98%, против — 25,91%.

По данным ЦИК, за принятие поправок проголосовали 80,24% жителей Еврейской автономной области (после обработки 1,09% протоколов), против — 19,05%.

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В Сахалинской области после обработки 27,62% протоколов за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против — 24,66%.

В Чукотском автономном округе обработали 5,45% протоколов. За принятие поправок проголосовали 83,09% жителей Чукотки, против высказались 15,75%.

В Приморском крае обработано 9,58%, за свои голоса отдали 73,70%, против — 25,25%.

В Хабаровском крае по итогам обработки 8,67% протоколов за проголосовали 71,87%, против — 26,78%.

В Якутии обработали 11,71% бюллетеней. За высказались 65,35% жителей региона, против — 33,04%.

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В Забайкальском крае по итогам обработки 0,43% голосов за — 70,49%, против — 28,22%.

По Амурской и Магаданской областям, а также Камчатскому краю и Бурятии данные пока не поступили.

Первыми процедуру голосования завершили на Камчатке и Чукотке. Там избирательные участки закрылись в 11:00 мск. Там явка составила 42,5% и 74,11% соответственно. К 12:00 мск закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там показатели явки остановились на отметке 65% и 52%. Спустя час завершилось голосование в Приморском крае (59,27%), ЕАО (69,94%) и Хабаровском крае (41,68%). К 14:00 мск закрылись участки в Амурской области (55,99%), Якутии (50,4%) и Забайкальском крае (56,46%). В Бурятии голосование завершилось в 15:00 мск, явка составила 62,91%.

Автор: Михаил Юшков
Теги: голосование, поправки в Конституцию, ЦИК
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