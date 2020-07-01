ЦИК объявил первые результаты голосования по Конституции

Подсчёт результатов голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. Данные поступают из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено. К 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий.

За проголосовали 72,98%, против — 25,91%.

По данным ЦИК, за принятие поправок проголосовали 80,24% жителей Еврейской автономной области (после обработки 1,09% протоколов), против — 19,05%.

В Сахалинской области после обработки 27,62% протоколов за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против — 24,66%.