Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает издание «Подъем».
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — отметил Песков.
Как уточняет издание, помещение участка, на который пришел Путин, предварительно кварцевали.
Президент голосовал на столичном участке № 2151 в Российской академии наук. Путин традиционно использует его для участия в выборах разного уровня.