Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 70,44 (0) Quote, 12:39
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 79,19 (+0,2) Quote, 12:39
Власти в последний момент предложили послабления для маркировки лекарств Бизнес, 14:09 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 13:57 Жена актера Проскурина назвала причину его смерти Общество, 13:54 Минспорт обратился в МОК и World Athletics по ситуации со штрафом ВФЛА Спорт, 13:46 Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток Общество, 13:29 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 13:27 СМИ узнали о переходе футболиста «Манчестер Сити» в «Баварию» за €50 млн Спорт, 13:20 Как изменился спрос на табачные изделия — данные онлайн-касс Pro, 13:11 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 13:10 «Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом Спорт, 12:49 Акинфеева включили в топ-6 вратарей мира по числу «сухих» матчей Спорт, 12:46 Мишустин без маски проголосовал по поправкам в Конституцию Общество, 12:45 Глава ГИБДД предложил закрыть каршеринг для нарушителей-рецидивистов Общество, 12:39 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 12:35
Поправки в Конституцию ,  
0 

Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток

Владимир Путин на избирательном участке № 2151
Владимир Путин на избирательном участке № 2151 (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает издание «Подъем».

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — отметил Песков.

Мишустин без маски проголосовал по поправкам в Конституцию
Общество
Михаил Мишустин во время голосования по поправкам в Конституцию РФ

Как уточняет издание, помещение участка, на который пришел Путин, предварительно кварцевали.

Президент голосовал на столичном участке № 2151 в Российской академии наук. Путин традиционно использует его для участия в выборах разного уровня.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также не надел маску и перчатки на голосование. Он отдал свой голос на московском участке № 90 в районе Дома правительства.

27 июня по поправкам проголосовали глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и министр обороны Сергей Шойгу. Они использовали защитные маски, Памфилова дополнительно надела медицинские перчатки.

По рекомендации ЦИК все, кто приходит на избирательный участок, должны измерить на входе температуру, получить маску и перчатки. Для голосования предоставляют одноразовые ручки.

Теги: Владимир Путин, Кремль, Дмитрий Песков, Конституция, голосование
Материалы по теме
Мишустин без маски проголосовал по поправкам в Конституцию
Общество
Путин без маски и перчаток проголосовал по поправкам в Конституцию
Общество
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter