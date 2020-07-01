Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток

Премьер-министр России Михаил Мишустин также не надел маску и перчатки на голосование. Он отдал свой голос на московском участке № 90 в районе Дома правительства.

27 июня по поправкам проголосовали глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова и министр обороны Сергей Шойгу. Они использовали защитные маски, Памфилова дополнительно надела медицинские перчатки.

По рекомендации ЦИК все, кто приходит на избирательный участок, должны измерить на входе температуру, получить маску и перчатки. Для голосования предоставляют одноразовые ручки.