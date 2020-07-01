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Мишустин без маски проголосовал по поправкам в Конституцию

Михаил Мишустин во время голосования по поправкам в Конституцию РФ
Михаил Мишустин во время голосования по поправкам в Конституцию РФ (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал по поправкам в Основной закон, он пришел на столичный избирательный участок № 90. Об этом сообщает ТАСС.

Участок находится в школе № 1241 на улице Николаева в районе Дома правительства. Как и президент России Владимир Путин, премьер голосовал без медицинской маски и перчаток.

Путин без маски и перчаток проголосовал по поправкам в Конституцию
Общество
Владимир Путин на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук, Москва

«Сегодня мы определяем будущее России», — заявил Мишустин, уточнив, что выступил за «экономическое и социальное развитие <...> страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей».

Путин голосовал на участке № 2151 в Российской академии наук, куда традиционно приходит на выборы разного уровня.

1 июля является последним днем всероссийского голосования по Конституции. По последним данным, в голосовании приняли участие больше 55% россиян. Наибольшую явку показала Чечня, где проголосовали 85,89% избирателей.

Теги: Михаил Мишустин, Конституция, голосование
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