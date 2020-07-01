Адвокат Ефремова удивился появлению в деле еще одного потерпевшего

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Адвокат Эльман Пашаев отреагировал на появление нового потерпевшего в деле о ДТП со смертельным исходом, которое устроил актер. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

30 июня Виталия Захарова — старшего сына погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова — признали четвертым потерпевшим по делу. Также потерпевшими являются супруга, младший сын и брат погибшего.

«Потерпевшими могут быть юридически близкие родственники. Таковыми являются два сына и юридическая жена. То есть не фактическая, а юридическая, с которой он не развелся. Мать его двоих сыновей и его старший брат», — сказал Пашаев, добавив, что «сожительница», с которой он фактически не жил, не может быть потерпевшей стороной.

По словам адвоката, за 20 лет работы он в первый раз видит такую борьбу между родственниками.

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. <...> Скоро и сосед будет претендовать в надежде на то, что что-то получится», — сказал Пашаев.