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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова удивился появлению в деле еще одного потерпевшего

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Адвокат Эльман Пашаев отреагировал на появление нового потерпевшего в деле о ДТП со смертельным исходом, которое устроил актер. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

30 июня Виталия Захарова — старшего сына погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова — признали четвертым потерпевшим по делу. Также потерпевшими являются супруга, младший сын и брат погибшего.

«Потерпевшими могут быть юридически близкие родственники. Таковыми являются два сына и юридическая жена. То есть не фактическая, а юридическая, с которой он не развелся. Мать его двоих сыновей и его старший брат», — сказал Пашаев, добавив, что «сожительница», с которой он фактически не жил, не может быть потерпевшей стороной.

По словам адвоката, за 20 лет работы он в первый раз видит такую борьбу между родственниками.

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. <...> Скоро и сосед будет претендовать в надежде на то, что что-то получится», — сказал Пашаев.

Ранее Пашаев сообщил про возможное усыновление Ефремовым детей погибшего. «Он хочет дать им даже больше, чем Захаров дал своим детям. Он хочет помочь», — сказал юрист.

ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Захаров в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где умер на следующий день.

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Михаил Ефремов (справа)


В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

Теги: Михаил Ефремов, потерпевшие
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