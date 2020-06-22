Адвокат назвал новую причину пьяной поездки Ефремова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным Политика, 10:28 Более 25 тыс. человек вылечились от коронавируса в Подмосковье Общество, 10:22 Энергокомпания «Юнипро» расместила закупки на площадке РТС-тендер Пресс-релиз, 10:15 Как застройщики будут продвигать жилье после карантина Pro, 10:11 Путин приехал в новый храм Минобороны в парке «Патриот» Политика, 10:00 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 09:59 Росреестр назвал долю сделок с эскроу в новостройках Москвы Недвижимость, 09:55 «Курс биткоина упадет до 0». Инвестор Роджерс назвал криптовалюту пузырем Крипто, 09:54 В России началась первая из двух четырехдневных рабочих недель Общество, 09:46 Болтон сравнил способы подготовки ко встречам Путина и Трампа Политика, 09:40 В Москве назвали самые частые нарушения ПДД во время пандемии Авто, 09:38 Адвокат назвал новую причину пьяной поездки Ефремова Общество, 09:36 Серхио Рамос установил рекорд чемпионата Испании Спорт, 09:29 Серебрянная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом РБК и Яндекс.Облако, 09:28
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат назвал новую причину пьяной поездки Ефремова

Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Михаил Ефремов 8 июня сел за руль, несмотря на опьянение, чтобы помочь другу, чьи родственники попали в больницу. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев, передает «Собеседник».

«Ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине <...> Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии», — сказал Пашаев.

Так как границы с Украиной закрыты, «друг», который, по словам адвоката, также является известным человеком, попросил Ефремова съездить в клинику и помочь.

Адвокат объяснила опьянение Михаила Ефремова
Общество
Елизавета Шаргородская

Ранее другой адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская говорила РБК, что ее клиент выпил, получив известие о смерти близкого человека.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади. Ефремов не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль 57-летнего Сергея Захарова (он скончался в больнице на следующее утро). По данным прокуратуры, актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении артиста возбудили уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
Материалы по теме
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о попытке актера покончить с собой
Общество
Адвокат опроверг желание семьи погибшего в ДТП с Ефремовым «заработать»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter