Адвокат назвал новую причину пьяной поездки Ефремова

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Михаил Ефремов 8 июня сел за руль, несмотря на опьянение, чтобы помочь другу, чьи родственники попали в больницу. Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев, передает «Собеседник».

«Ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине <...> Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии», — сказал Пашаев.

Так как границы с Украиной закрыты, «друг», который, по словам адвоката, также является известным человеком, попросил Ефремова съездить в клинику и помочь.

Ранее другой адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская говорила РБК, что ее клиент выпил, получив известие о смерти близкого человека.