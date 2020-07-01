Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля

В России с 1 июля поднимут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем они вырастут на 4%. Ежегодная индексация цен установлена распоряжением правительства.

В Чеченской республике запланировано увеличение тарифов на 6,5%. Меньше всего изменятся тарифы для жителей Ненецкого автономного округа, где оплату услуг ЖКХ увеличат на 2,4%.

Для москвичей тарифы поднимут на 5%, жителям Подмосковья совокупный платеж увеличат на 4,1%. В Санкт-Петербурге предельное значение индекса составит 3,8%, в Ленинградской области цены вырастут на 3,6%.

В начале июня стало известно, что Минстрой рассматривает «заморозку» тарифов ЖКХ. «Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ», — говорил глава министерства Владимир Якушев. Он отмечал, что затраты управляющих компаний во время эпидемии выросли из-за дезинфекции подъездов, что влияет на плату за ЖКХ.