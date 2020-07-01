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Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля

В России с 1 июля поднимут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем они вырастут на 4%. Ежегодная индексация цен установлена распоряжением правительства.

В Чеченской республике запланировано увеличение тарифов на 6,5%. Меньше всего изменятся тарифы для жителей Ненецкого автономного округа, где оплату услуг ЖКХ увеличат на 2,4%.

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Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Для москвичей тарифы поднимут на 5%, жителям Подмосковья совокупный платеж увеличат на 4,1%. В Санкт-Петербурге предельное значение индекса составит 3,8%, в Ленинградской области цены вырастут на 3,6%.

В начале июня стало известно, что Минстрой рассматривает «заморозку» тарифов ЖКХ. «Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ», — говорил глава министерства Владимир Якушев. Он отмечал, что затраты управляющих компаний во время эпидемии выросли из-за дезинфекции подъездов, что влияет на плату за ЖКХ.

Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров негативно оценил инициативу, пояснив, что если не проиндексировать тарифы, то Минстрой потеряет минимум около 300 млрд руб. Он добавил, что по прогнозам выпадающие доходы ЖКХ по трем месяцам к концу июня уже составят около 70–80 млрд руб.

Теги: ЖКХ, тарифы
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