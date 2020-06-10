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Минстрой сообщил об инициативе заморозить тарифы ЖКХ

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минстрой рассматривает возможность приостановки повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ежегодная индексация которых запланирована на 1 июля. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев, передает «РИА Новости».

«Есть инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услуг ЖКХ, соответственно, не увеличивать платежи населения», — сказал он.

Якушев отметил, что эта мера уже предлагалась как часть национального плана восстановления экономики. Как уточняет агентство, с такой инициативой выступал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

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Фото: Роман Храмовник / ТАСС

По словам Якушева, Минстрой обеспокоен выросшими затратами управляющих компаний, в том числе из-за дезинфекции подъездов во время эпидемии. «Это, конечно, дополнительно ложится в тарифы, и нам нужно находить решения, как эту ситуацию решить и как из нее выходить», — объяснил Якушев.

В апреле заморозить тарифы предлагал депутат Госдумы Иван Сухарев, он попросил правительство сохранить во втором полугодии 2020 года индексы изменений тарифов на услуги ЖКХ на уровне 2019 года.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В начале апреля правительство отменило до 1 января 2021 года начисление пеней за долги за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт. Минэнерго заявило, что при сохранении моратория до конца года электростанции потеряют до 600‒700 млрд руб., и предложило сократить его до 31 мая, а для людей, оказавшихся в сложной ситуации, оставить возможность отсрочки до 31 июля.

Теги: Минстрой, ЖКХ, тарифы
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