Минстрой подсчитал выпадающие доходы в случае заморозки тарифов ЖКХ

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В случае отказа от повышения тарифов ЖКХ во втором полугодии 2020 года отрасль недополучит как минимум около 300 млрд руб. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров во время онлайн-конференции Минстроя по состоянию отрасли во время пандемии коронавируса.

«Мы прикинули: только по воде и теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 млрд руб. Это только по воде и теплу, я не говорю ни про электроэнергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора», — сказал он. Егоров отметил, что отрасль «этого не выдержит».

Замминистра сообщил, что по прогнозам выпадающие доходы ЖКХ по трем месяцам к концу июня уже составят около 70–80 млрд руб.

10 июня глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что ведомство рассматривает инициативу с 1 июля не индексировать и не поднимать тарифы за пользование услуг ЖКХ. Якушев указал, что эта мера предлагалась как часть национального плана восстановления экономики.