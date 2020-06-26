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Поправки в Конституцию ,  
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Мосгоризбирком описал «страховочный механизм» против двойного голосования

Выявить двойные голоса в Москве удастся при сверке списков тех, кто участвовал в голосовании по поправкам в Конституцию онлайн и тех, кто не выбрал такой формат и может отдать свой голос на участке, заявил глава Мосгоризбиркома
Юрий Ермолов
Юрий Ермолов (Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости)

У системы электронного голосования по поправкам в Конституцию существуют страховочные механизмы, которые позволяют выявить случае двойного голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова.

По его словам, по окончанию электронного голосования 30 июня системы сверит списки и определит, кто не принял участия в онлайн-голосовании и может отдать свой голос на домашнем избирательном участке. «Мы бы увидели эти два случая [повторного голосования в Москве], и у нас в любом случае не было бы двойного учета голосов», — заметил Ермолов.

Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух уточнил, что система сверят списки, в которые входят проголосовавшие онлайн и на местах с теми, кто досрочно отдал свой голос на избирательных участках.

В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова
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Павел Лобков

Ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил, что ему удалось дважды проголосовать с бумажным бюллетенем на участке и через сайт, где участие в референдуме можно принять онлайн. О похожей ситуации сообщал и представитель движения «Голос» Василий Вайсенберг. Он утверждал, что его заявка на электронное голосование была одобрена, однако он пришел в избирательный участок и попросил выдать ему бюллетень, так как он решил проголосовать очно. По словам Вайсенберга, его предупредили о штрафе в 30 тыс. руб. за двойное голосование, но бланк все же выдали, хотя при смене решения проголосовать он бы только 1 июля. Вайсенберг добавил, что не стал голосовать еще и через сайт.

В ЦИКе отмечали, что участники электронного голосования должны быть вычеркнуты из списка тех, кто может отдать свой голос на избирательных участках. По словам Ермолова, в отношении территориальных избирательных комиссий примут дисциплинарные решения, «провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды» может ожидать уголовная и административная ответственность.

Эксперты и наблюдатели проанализировали онлайн-голосование по поправкам
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После публикации сюжета Лобкова МВД завело административное дело и начало проверку. Если она подтвердит двойное голосование действия, автора видео могут квалифицировать как нарушение ст. 5.22 КоАП. В МВД добавили, что «синхронность» заявлений проголосовавших и их «широкое освещение в медиа позволяют предполагать о заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве». Если это предположение подтвердится, их действия могут квалифицировать сразу по трем статьям УК: «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования» (ст. 142.2), «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ст. 207.1) и «Хулиганство» (ст. 213).

В электронном голосовании могут принять участие жители Москвы и Нижегородской области. Согласно данным ЦИК, отдать свой голос в таком формате могут 1 190 726 человек: более 139 тыс. в Нижегородской области и 1,05 млн москвичей. руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщал РБК, что к вечеру 25 июня в онлайн-голосовании приняли участие 551,8 тыс. человек (46% от количества зарегистрировавшихся).

Автор: Гаяна Демурина
Теги: поправки в Конституцию, электронное голосование, Мосгоризбирком
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