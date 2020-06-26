Мосгоризбирком описал «страховочный механизм» против двойного голосования

Выявить двойные голоса в Москве удастся при сверке списков тех, кто участвовал в голосовании по поправкам в Конституцию онлайн и тех, кто не выбрал такой формат и может отдать свой голос на участке, заявил глава Мосгоризбиркома

Юрий Ермолов (Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости)

У системы электронного голосования по поправкам в Конституцию существуют страховочные механизмы, которые позволяют выявить случае двойного голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова.

По его словам, по окончанию электронного голосования 30 июня системы сверит списки и определит, кто не принял участия в онлайн-голосовании и может отдать свой голос на домашнем избирательном участке. «Мы бы увидели эти два случая [повторного голосования в Москве], и у нас в любом случае не было бы двойного учета голосов», — заметил Ермолов.

Руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух уточнил, что система сверят списки, в которые входят проголосовавшие онлайн и на местах с теми, кто досрочно отдал свой голос на избирательных участках.

Ранее журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков заявил, что ему удалось дважды проголосовать с бумажным бюллетенем на участке и через сайт, где участие в референдуме можно принять онлайн. О похожей ситуации сообщал и представитель движения «Голос» Василий Вайсенберг. Он утверждал, что его заявка на электронное голосование была одобрена, однако он пришел в избирательный участок и попросил выдать ему бюллетень, так как он решил проголосовать очно. По словам Вайсенберга, его предупредили о штрафе в 30 тыс. руб. за двойное голосование, но бланк все же выдали, хотя при смене решения проголосовать он бы только 1 июля. Вайсенберг добавил, что не стал голосовать еще и через сайт.