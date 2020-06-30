В «Аэрофлоте» ответили на сообщения об очередях у офиса в Петербурге

Фото: Petr David Josek / AP

Для оформления ваучера на билет «Аэрофлота» вместо билетов на отмененные рейсы из-за эпидемиологической обстановки необязательно посещать офисы продаж. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

«С 3 июня мы завершили внедрение системы оформления электронного ваучера. Услуга очень востребована, обработано более 180 тыс. электронных заявок», — сказала она, комментируя сообщения СМИ, что около офиса авиакомпании в Петербурге собрались клиенты, которые не смогли решить свои вопросы онлайн или по телефону.

Как сообщила Спивакова, возможность оформления ваучеров распространяется на неиспользованные авиабилеты и приобретенные дополнительные услуги. Ваучер оформляется отдельно на каждого пассажира. Оформление бесплатно, нужно предоставить номер неиспользованного билета, ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.

Оформить электронный ваучер можно до 31 декабря 2020 года, он будет действовать три года.