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В «Аэрофлоте» ответили на сообщения об очередях у офиса в Петербурге

Фото: Petr David Josek / AP
Фото: Petr David Josek / AP

Для оформления ваучера на билет «Аэрофлота» вместо билетов на отмененные рейсы из-за эпидемиологической обстановки необязательно посещать офисы продаж. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

«С 3 июня мы завершили внедрение системы оформления электронного ваучера. Услуга очень востребована, обработано более 180 тыс. электронных заявок», — сказала она, комментируя сообщения СМИ, что около офиса авиакомпании в Петербурге собрались клиенты, которые не смогли решить свои вопросы онлайн или по телефону.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как сообщила Спивакова, возможность оформления ваучеров распространяется на неиспользованные авиабилеты и приобретенные дополнительные услуги. Ваучер оформляется отдельно на каждого пассажира. Оформление бесплатно, нужно предоставить номер неиспользованного билета, ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.

Оформить электронный ваучер можно до 31 декабря 2020 года, он будет действовать три года.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

29 июня «Фонтанка» сообщила, что пассажиры создали очередь у офиса авиакомпании «Аэрофлот» в центре Санкт-Петербурга. За час до закрытия у офиса стояли 20 человек, которые не смогли решить свой вопрос онлайн или по телефону, отмечало издание.

По его данным, сотрудница авиакомпании объяснила ситуацию тем, что с 29 июня ваучеры выписываются вручную. На их оформление уходит по полчаса, а вход в офис ограничен из-за коронавируса. Она добавила, что ваучер можно оформить и через сайт. Однако пассажиры заявили, что при оформлении ваучера онлайн выдается строка о неправильно введенных данных.

В конце апреля авиакомпания разработала программу по выдаче ваучеров, которая коснется не только вынужденных возвратов за отмененные рейсы, но и добровольных, когда планы пассажира поменялись в связи с эпидемиологической обстановкой. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещала проверить процесс обмена билетов на ваучер.

В мае «Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по билетам, купленным до 1 мая.

 

Теги: Аэрофлот, ваучер, авиабилеты
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