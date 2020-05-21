«Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по купленным билетам

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без выплаты штрафа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Для переоформления билета достаточно обратиться по телефону в контакт-центр «Аэрофлота» или билетное агентство.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания авиакомпания не возьмет с пассажира разницу в стоимости при первом изменении даты вылета, если стоимость перелета возрастет. При этом срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года, что расширит возможности для дальнейшего переоформления билета, если потребуется.

В случае необходимости оформления авиабилета на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета. Нужно будет доплатить только разницу в стоимости, если она возникнет.