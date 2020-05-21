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«Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по купленным билетам

Аэрофлот AFLT ₽73,02 +0,55% Купить

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без выплаты штрафа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Для переоформления билета достаточно обратиться по телефону в контакт-центр «Аэрофлота» или билетное агентство.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания авиакомпания не возьмет с пассажира разницу в стоимости при первом изменении даты вылета, если стоимость перелета возрастет. При этом срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года, что расширит возможности для дальнейшего переоформления билета, если потребуется.

В случае необходимости оформления авиабилета на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета. Нужно будет доплатить только разницу в стоимости, если она возникнет.

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В случае отмены рейса при переоформлении пассажирам будет предоставлена однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет (за исключением премиальных билетов).

Пассажирам с билетам по тарифу «Максимум» при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Указанные скидки не суммируются. 

В случае, если вновь оформленный билет имеет стоимость ниже суммы компенсации, на разницу необходимо оформить сертификат, которым можно будет воспользоваться при оплате услуг компании в течение трех лет.

Данные правила действуют только для билетов, купленных до 1 мая 2020 года.

29 апреля официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил РБК о том, что авиакомпания разработала программу по выдаче ваучеров. Он отметил, что она коснется не только вынужденных возвратов за отмененные рейсы, но и добровольных, когда планы пассажира поменялись в связи с эпидемиологической обстановкой. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала проверить процесс обмена билетов на ваучеры.

Теги: «Аэрофлот», авиабилеты
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