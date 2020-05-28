«Аэрофлот» объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Аэрофлот» меняет правила обслуживания пассажиров в соответствии с требованиями Росавиации и Роспотребнадзора. О этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК,

«Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту. Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые 3 часа. В случае необходимости защитные маски для замены использованных предоставляются пассажиру бортпроводниками», — сообщили в компании.

Кроме того, авиакомпания будет обязательно проверять температуру у пассажиров перед посадкой. Если температура выше 37, то человек на борт пройти не сможет. Запрещается свободное перемещение по салону во время полета, за исключением посещения туалета.

Подобные правила санитарной безопасности ранее ввели Росавиация и Роспотребнадзор.