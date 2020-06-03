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«Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов по России на июнь

Аэрофлот AFLT ₽85,8 +1,66% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила сбор за переоформление билетов, купленных с 2 по 30 июня 2020 года, на перелеты по России. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Внесение изменений без взимания платы возможно при условии переоформления полностью не использованного или частично использованного авиабилета при обращении не позднее чем за два дня до вылета», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы при любом тарифе.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По информации авиакомпании, плата за внесение изменений в билет при перелете по России составляет 2,6 тыс. руб.

В конце мая «Аэрофлот» также разрешил пассажирам, купившим билеты до 1 мая, дважды изменить дату или направление вылета без выплаты штрафа.

В апреле РБК писал, что гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев предложил узаконить использование ваучеров вместо возврата денег за отмененные рейсы. Официальный представитель авиакомпании Михаил Демин подтвердил, что перевозчик введет ваучеры за отмену рейса из-за эпидемиологической ситуации.

Теги: «Аэрофлот», Билеты, переоформление билетов
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