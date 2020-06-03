«Аэрофлот» отменил сбор за переоформление билетов по России на июнь

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила сбор за переоформление билетов, купленных с 2 по 30 июня 2020 года, на перелеты по России. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Внесение изменений без взимания платы возможно при условии переоформления полностью не использованного или частично использованного авиабилета при обращении не позднее чем за два дня до вылета», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы при любом тарифе.

По информации авиакомпании, плата за внесение изменений в билет при перелете по России составляет 2,6 тыс. руб.