«Вектор» назвал число показавших эффективность прототипов вакцин от COVID

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В России три прототипа вакцины от коронавируса показали свою эффективность. Об этом заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, передает «РИА Новости».

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — отметил он.

Максютов добавил, что над вакцинами работают более 100 специалистов центра.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК указывал, что не более восьми вакцин в мире находятся «в наиболее продвинутой стадии».

«Есть три хорошие вакцины, которые РФПИ детально изучил, — у «Вектора», НИЦЭМ и из международных у AstraZeneca — все они могут быть одними из первых в мире», — сказал Дмитриев.

С 18 июня в России испытывают на добровольцах российскую вакцину, испытания проходят в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Накануне врачи сообщали, что пока не выявили негативных последствий для здоровья у участников тестов.

В мае ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) успешно испытали на себе перспективную вакцину от коронавируса. Сотрудники самостоятельно ввели себе вакцину, чтобы продолжать разработку без риска заразиться.