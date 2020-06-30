Депутат Рады оценил шансы Зеленского стать последним президентом Украины

Украина может стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский — последним президентом страны, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его слова приводятся на сайте партии.

«Я еще год назад сказал: «Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой…». И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» — сказал Рабинович.

По словам Рабиновича, год назад на президентских выборах Зеленского, поддержали три четверти украинцев, но большинство из них уже разочаровались в нем. По мнению депутата, сейчас властям страны нужно перестать заниматься популизмом и начать спасать экономику.

Рабинович не раз критически высказывался о ситуации на Украине и о действующей власти. В частности, он предрекал свержение Зеленского с поста президента в случае принятия закона о продаже земли, предлагал обратиться за помощью к России из-за пандемии коронавируса и заявлял о существовании тайного соглашения между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), которое якобы предусматривает сокращение украинского населения.