Депутат Рады заявил о необходимости просить помощи у России из-за вируса

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Украина должна попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью. Ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — сказал Рабинович.

По словам политика, сейчас Киев должен «прекратить заигрывание» со стратегическими партнерами и осознать, что Украина осталась «один на один со своей бедой».

В то же время он отметил, что Россия оказывает помощь Италии, которая была в числе стран, вводящих санкции против Москвы. «А нам помогает только коммунистический Китай, который благодаря своей отдаленности мы не сумели декоммунизировать», — заявил депутат.