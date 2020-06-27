Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) существует тайное соглашение, которое предусматривает сокращение украинского населения. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, передает «112 Украина».

По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой. Ранее она сообщила, что бедные семьи могут специально рожать детей для того, чтобы получить материальную помощь.

Рабинович отметил, что слова Третьяковой подтверждают, что так же рассуждают в ее партии.

«Второе, еще более страшное: она как раз явилась первым свидетелем по тем процессам, которые у нас еще, надеюсь, будут — о секретном меморандуме МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна, максимум, с 10 млн. населения», — добавил депутат.