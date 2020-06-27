Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

Михаил Саакашвили (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинское государство вытеснили местные чиновники. Об этом заявил глава исполкома национального Совета реформ, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает «Украина 24».

«В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые (действуют) именем несуществующего государства» — сказал он.

По словам Саакашвили, государство — «это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех».

На Украине, по мнению политика, такого государства нет. Там существует «куча чиновников», у каждого из которых есть еще и начальник.

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