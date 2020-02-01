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В партии Медведчука предрекли свержение Зеленского из-за закона о земле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить свержение с занимаемой должности в том случае, если его соратники по партии «Слуга народа» пойдут на очередной шаг для узаконивания продажи земли. Такое мнение высказал в эфире телеканала «112» народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Мы их предупредили: «Дорогие «слуги», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть». Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны — народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить...», — отметил нардеп.

Рабинович также отметил, что членам его фракции удалось достичь снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки, — с 200 тыс. га до 10 тыс. га. При этом остановить полностью узаконивание власти им не удалось. По мнению нардепа, власти могут вынести закон на голосование уже на предстоящей неделе.

В середине ноября 2019 года Верховная рада в первом чтении одобрила закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020 года. Таким образом был отменен действующий с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения. Согласно проекту закона до 1 января 2024 года украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на сельскохозяйственную землю. Также в порядке исключения это смогут делать и иностранные граждане или компании, которые уже по меньшей мере три года пользуются украинскими землями (например, брали их в аренду).

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При этом уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко исключил возможность продажи сельхозземель гражданам России. Он отметил, что в таком случае власти будут вынуждены прибегнуть к конфискации земель.

Председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» является депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Он приходится российскому президенту Владимиру Путину кумом: в 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи.

Теги: Владимир Зеленский
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