СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

Согласно сообщению, житель дома проявил небрежность при обращении с газовым оборудованием, в результате чего «произошел хлопок» и дальнейшее возгорание. В результате пострадали как миниум два человека и было повреждено имущество.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 УК России «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».

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