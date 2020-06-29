В жилом доме в Москве загорелись четыре квартиры

В столице произошел пожар в жилом доме на улице Проходчиков, заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«С близлежащих этажей были спасены 6 человек, из них четверо были переданы медикам. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.

В Telegram-канале МЧС России сообщается, что загорелись четыре квартиры на третьем этаже.

Источник агентства в экстренных службах, а также собеседник «РИА Новостей» сообщили, что пожар произошел из-за взрыва.