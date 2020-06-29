СМИ назвали возможную причину пожара в жилом доме в Москве

Фото: МЧС России

Причиной пожара в жилом доме на северо-востоке Москве могла стать утечка газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник в экстренных службах Москвы сообщил агентству городских новостей «Москва», что предварительной причиной возгорания в жилом доме стал хлопок газа в одной из квартир.

«По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования», — отметил собеседник ТАСС.

По его словам, на месте происшествия находятся представители «Мосгаза», после ликвидации пожара будут выясняться точные причины.