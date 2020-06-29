Общество , 29 июн, 15:22
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СМИ назвали возможную причину пожара в жилом доме в Москве
Причиной пожара в жилом доме на северо-востоке Москве могла стать утечка газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Источник в экстренных службах Москвы сообщил агентству городских новостей «Москва», что предварительной причиной возгорания в жилом доме стал хлопок газа в одной из квартир.
«По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования», — отметил собеседник ТАСС.
По его словам, на месте происшествия находятся представители «Мосгаза», после ликвидации пожара будут выясняться точные причины.