В Сети появилось видео пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

Видео

Появилось видео пожара в жилом доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Видеозаписи опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из окон дома поднимается черный столб дыма. В окнах можно заметить языки пламени. Под окнами дома стоят пожарные машины.

Пожар в жилом доме на улице Проходчиков возник 29 июня — загорелись четыре квартиры. Из огня были спасены, по уточненным данным МЧС, семь человек, включая ребенка. Из горящей квартиры пожарные спасли двух человек, скрывавшихся от огня на балконе, еще пять человек были спасены из выше расположенных квартир.

Источник ТАСС сообщал, что возможной причиной пожара могла стать утечка газа. Другую причину назвал источник агентству городских новостей «Москва» в экстренных службах столицы. По его словам, предварительной причиной возгорания стал взрыв газа в одной из квартир.