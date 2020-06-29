«Мосгаз» опроверг версию с пожаром в жилом доме в Москве из-за газа

Фото: МЧС России

Бытовой газ не был причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

Специалисты службы при осмотре квартиры установили, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах и визуально не разрушены. «Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента», — сообщил представитель «Мосгаза».

В коммунальной службе также сообщили, что техосмотр газового оборудования и приборов в доме последний раз проводился в декабре 2019 года. Система вытяжки и вентиляция также работает исправно. Причину возгорания предстоит установить специальной комиссии.

Пожар в четырех квартирах жилого дома на улице Проходчиков произошел 29 июня. Из огня пожарные спасли семь человек, включая ребенка.