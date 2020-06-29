Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 13:20
Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 17:58 «Мосгаз» опроверг версию с пожаром в жилом доме в Москве из-за газа Общество, 17:51 Песков сообщил о переговорах Путина и Лукашенко в Тверской области Политика, 17:43 На звезд киберспорта начнут принимать ставки в криптовалюте Крипто, 17:41 Суд приговорил экс-премьера Франции за растрату бюджета и выплаты жене Общество, 17:39 Во Владимире загорелся драматический театр Общество, 17:29 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 17:28 Скидка на менталитет: как развивать онлайн-школы в разных странах Pro, 17:23 Далай-лама выпустил песню. Она входит в его первый музыкальный альбом Стиль, 17:20 Российские Су-27 перехватили два американских самолета над Черным морем Общество, 17:19 В Сети появилось видео пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы Общество, 17:14 Дворкович назвал возможным перенос матча за шахматную корону на 2021 год Спорт, 17:05 Николай Дроздов — РБК: «Карантин напомнил нам, что еще не все потеряно» Стиль, 17:01 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 16:59
Общество ,  
0 

«Мосгаз» опроверг версию с пожаром в жилом доме в Москве из-за газа

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Бытовой газ не был причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

Специалисты службы при осмотре квартиры установили, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах и визуально не разрушены. «Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента», — сообщил представитель «Мосгаза».

В коммунальной службе также сообщили, что техосмотр газового оборудования и приборов в доме последний раз проводился в декабре 2019 года. Система вытяжки и вентиляция также работает исправно. Причину возгорания предстоит установить специальной комиссии.

Пожар в четырех квартирах жилого дома на улице Проходчиков произошел 29 июня. Из огня пожарные спасли семь человек, включая ребенка.

В Сети появилось видео пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы
Общество

Ранее источник ТАСС сообщил, что возможной причиной пожара в жилом доме могла стать утечка газа. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы писало, что возгорание мог вызвать взрыв газа в одной из квартир.

Теги: «Мосгаз», версия, пожар, причина, новости
Материалы по теме
В Сети появилось видео пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы
Общество
СМИ назвали возможную причину пожара в жилом доме в Москве
Общество
Пожарные спасли семерых человек из загоревшейся квартиры в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter