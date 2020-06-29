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Суд отложил слушание по делу Соколова из-за его переписки с убитой Ещенко

Олег Соколов
Олег Соколов (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram)

Октябрьский районный суд отложил до 6 июля заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, так как не смог решить, в каком формате рассматривать вещественные доказательства. Об этом РБК сообщил адвокат историка Сергей Лукьянов.

«Речь шла об исследовании вещественных доказательств, содержащих в том числе переписку Соколова и Ещенко, в открытом или закрытом формате судебного заседания», — пояснил он.

Адвокат историка сообщил, что просил рассматривать переписку его подзащитного с Ещенко в открытом режиме, а сторона обвинения — в закрытом формате.

Информацию о переносе судебного заседания по делу Олега Соколова на 6 июля РБК подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

СМИ опубликовали протокол допроса историка Соколова
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<p>Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова</p>

Как уточняет «РИА Новости», на заседании суда 29 июня Соколов требовал огласить всю переписку, не закрывая процесс, и получил замечание от судьи о недопустимости подобного поведения. После этого суд принял решение отложить заседание, чтобы выслушать мнения сторон о том, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части процесса. По данным агентства, речь идет также о видеозаписи с мобильного телефона, сделанной за несколько часов до убийства, на которой запечатлена ссора Соколова и Ещенко.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с женскими руками. 10 ноября он признал свою вину в убийстве девушки. По данным следствия, Соколов выстрелил в Анастасию Ещенко из обреза, после чего расчленил ее тело и пытался избавиться от него по частям.

19 марта Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила в отношении Олега Соколова обвинение по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).

Теги: убийство, суд, новости
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