Суд отложил слушание по делу Соколова из-за его переписки с убитой Ещенко

Олег Соколов (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram)

Октябрьский районный суд отложил до 6 июля заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, так как не смог решить, в каком формате рассматривать вещественные доказательства. Об этом РБК сообщил адвокат историка Сергей Лукьянов.

«Речь шла об исследовании вещественных доказательств, содержащих в том числе переписку Соколова и Ещенко, в открытом или закрытом формате судебного заседания», — пояснил он.

Адвокат историка сообщил, что просил рассматривать переписку его подзащитного с Ещенко в открытом режиме, а сторона обвинения — в закрытом формате.

Информацию о переносе судебного заседания по делу Олега Соколова на 6 июля РБК подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.