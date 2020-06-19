Страны Евросоюза согласились продлить санкции против России на полгода

Главы государств, входящих в Евросоюз, договорились продлить экономические санкции против России на полгода, передает Reuters со ссылкой на главу Евросовета Чарльза Мишеля.

Ожидается, что ограничения будут действовать до января 2021 года. «Теперь Совет может приступит к пролонгации санкций», — заявил Мишель во время пресс-конференции по итогам онлайн-саммита с главами государств.

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