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Война санкций ,  
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В Конгрессе США предложили выделить $3,8 млрд на сдерживание России

Европе предлагается помочь в вопросах модернизации военного флота, в том числе и подводного
Фото: Joshua Hammock / U.S. Army Reserve / AP
Фото: Joshua Hammock / U.S. Army Reserve / AP

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США в проекте выделения средств на военный бюджет страны в 2021 году предложил часть денег отправить на сдерживание России в Европе. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на официальной странице комитета.

В подразделе «Россия и Европа» говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России. Речь в частности идет о развитии подводного флота, систем спутниковой связи, подготовке необходимых средств для переброски военнослужащих морским транспортом.

Россия в документе упоминается еще дважды. В первом случае речь идет о запрете финансирования любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета нд Крымом. Во втором случае Конгресс предлагает и дальше ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет о предотвращении риска конфликтов.

Помимо этого, в комитете Палаты представителей предлагается выделить $250 млн в качестве военной помощи Украине. $50 млн из них должны пойти на финансирование летальных вооружений для Киева.

Ранее появилась информация о том, что сенаторы Крис Ван Холлен и Марк Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, которая фактически включает в него законопроект о санкциях против России. Речь идет о возможных ограничениях в том случае, если будет установлено, что Москва вмешается в следующие президентские выборы, запланированные в Соединенных Штатах этой осенью.

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Сенаторы решили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона
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Крис Ван Холлен

В прошлом году Ван Холлен и Рубио использовали ту же тактику, предложив интегрировать санкции против России в оборонный бюджет на 2019–2020 финансовый год. В итоге в документ были включены санкции против компаний, предоставляющих услуги по прокладке труб для газопровода Nord Stream 2. После этого швейцарская Allseas, выступающая в качестве подрядчика, вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море, и монтаж газопровода был прерван.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Конгресс, Пентагон
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