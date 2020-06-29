В Норильске восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

В Норильске восстановили подачу электричества жителям и в обсерватор после пожара на подстанции. Об этом говорится в оперативной сводке Минэнерго.

«В 19:06, после просушки и ремонта оборудования, ПС 35 кВ ГПП-36 включена в работу. В 19:27 всем потребителям подано напряжение», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минэнерго сообщили, что утром 28 июня на энергетическом предприятии НТЭК, контрольным пакетом которого владеет «Норникель», произошло возгорание кровли здания.

На место происшествия прибыли расчеты МЧС и ведомственная пожарная охрана «Норникеля». В результате тушения пожара было залито оборудование подстанции. В итоге без электроснабжения остались жители города и обсерватор, где на карантин размещаются прибывающие в Норильск граждане.