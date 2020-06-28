Часть жителей Норильска и обсерватор остались без электричества

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Норильске произошло возгорание кровли на энергетическом предприятии НТЭК (77% — у «Норильского никеля»), в результате чего часть местных жителей и обсерватор остались без электроснабжения. Об этом сообщает Минэнерго России.

Согласно сообщению, возгорание произошло в 10:50 (06:50 мск) 28 июня. На место были вызваны МЧС России и ведомственная пожарная охрана «Норильского никеля». Возгорание удалось ликвидировать в 11:17 (07:17 мск).

«Пострадавших и повреждений оборудования нет», — отметили в ведомстве. Обсерватор для проведения карантинных мероприятий с прибывающими в Норильск, а также часть бытовых пользователей остались без электричества.

Во время тушения возгорания оборудование, с помощью которого подается напряжение потребителям электроэнергии, было залито. Его просушка продлится приблизительно до утра 29 июня.