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Сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге «некоторые чешские муниципальные лидеры» решили привлечь внимание к себе. Такое мнение РБК высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он подчеркнул, что российские мемориалы должны охраняться тем государством, на территории которого они находятся.

«Никогда на эту тему мы не получали официальных возражений. А когда на фоне пандемии обострилась русофобия, к этому прибавилась бесовщина со сносом статуй Колумба в США. И, видимо, тонкие души некоторых чешских муниципальных лидеров не выдержали и решили привлечь к себе внимание», — считает Климов.

Говоря о российском ответе на снос памятника Коневу, он отметил, что Россия найдет «способ сделать так, чтобы жизнь все расставила по местам».

В июне глава района Прага-6 Ондржей Коларж сообщил, что городские власти предлагали перенести памятник маршалу на территорию российского посольства. Однако Москва, по его словам, отказалась. Коларж заявил, что, если бы Россия «не начала то, что начала», памятник был бы на месте. Климов отметил, что российское диппредставительство в Праге «не в состоянии прятать туда все, что напоминает о присутствии наших войск, которые в свое время освободили Прагу».