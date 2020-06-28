Захарова назвала «грязной возней» слова властей Праги о сносе памятника

Мария Захарова (Фото: МИД России)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала «грязной возней» заявление властей района Праги о том, что Россия виновата в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает ТАСС.

«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — сказала Захарова.

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж сообщил, что администрация города сначала предлагала переставить монумент в российское посольство, где тот был бы защищен. Однако Москва, по его словам, отказалась, указав, что власти Праги обязаны охранять статую. По мнению Коларжа, если бы Россия «не начала то, что начала», памятник стоял бы на месте.

Памятник Коневу снесли в начале апреля, он стоял на площади Интербригады. Скульптуру переместили в хранилище, в конечном итоге она должна оказаться в Музее памяти XX века.