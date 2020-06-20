Геологи оценили заявление ученых о найденных запасах пресной воды в Крыму

Запасы грунтовых вод не позволяют решить проблему водообеспечения Крыма, заявил РБК главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков.



«Речь не идет о больших запасах подземных вод. Пополнение воды, которая накоплена таким способом, практически невозможно. Это реликтовая вода, а не поступающая. А та, которая просачивается с осадками, тоже не может компенсировать запасы грунтовых вод», — рассказывает ученый.



По его словам, грунтовые воды, о которых говорится в статье, считаются условно пресными, так как насыщены известняком. Однако в небольшом количестве такую воду можно использовать для сельскохозяйственных и коммунальных нужд.



«Коренным образом проблему с водой в Крыму может решить только днепропетровская вода или вода Кубани по трубопроводу большого диаметра через Керченский пролив. Поэтому не должно быть избыточного водопользования ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. То есть развивать такие водоемкие отрасли, как химическая, металлургическая, в Крыму нельзя. Вместо риса нужно сажать технические культуры, которые не требуют много воды — например подсолнечник. И конечно, нужно договорится, чтобы Днепровский канал работал на полную мощность, а не время от времени сбрасывал воду в лиман», — заявил Тишков.

Согласился с коллегой и геолог Владимир Чернавцев, рассказав РБК о том, что ученые сделали важное открытие. По его словам, в Крыму всегда существовал недостаток воды, который даже был освещен в кинематографе. И то, что с помощью техники исcледователи быстро обнаружили крупное зеркало воды — безусловно важно для научного мира. Ранее ученые из Севастопольского госуниверситета и НИИ Сельского хозяйства Крымы заявили о найденных больших запасах пресной воды на полуострове. Так, ученые два года исследовали несколько подземных температурных очагов в горных районах Крыма и установили, что по сети тектонических разломов идет миграция больших объемов пресных вод.