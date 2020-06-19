Севастопольские ученые заявили о найденных больших запасах пресной воды

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Ученые из Севастопольского госуниверситета и НИИ Сельского хозяйства Крыма обнаружили большие подземные запасы пресной воды на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба СевГУ.

Ученые два года исследовали два подземных высокотемпературных очага в горных районах Крыма и установили, что по сети тектонических разломов идет миграция больших объемов пресных вод.

Подземные потоки находятся на глубине 900–1100 м, их температура составляет 80–85 градусов. Кроме того, исследователи нашли подземные потоки на глубинах от 350 до 500 м, которые мигрируют по разломам в коре через весь полуостров.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев заявил, что эти подземные воды уникальны, так как формируются в «природных опреснителях» на глубине более 2,5 км за счет испарения морской воды.