Памфилова назвала число жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центральная избирательная комиссия к 27 июня зарегистрировала более 100 жалоб о возможном принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом заявила его глава Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«На сегодняшние сутки у нас 105 обращений, в которых, по нашему мнению, содержится информация о возможном принуждении к голосованию с использованием административного ресурса», — заявила Памфилова.

По ее словам, 75 из жалоб заслуживают серьезного внимания, поскольку содержат конкретные сведения о работодателях, которые оказывали давление на своих сотрудников.

В Москве подобных жалоб насчитывается 29, в Санкт-Петербурге — 35. Кроме того, обращения зафиксировали в Кировской области, Республике Марий Эл, Ставропольском крае. «У нас добавился ряд регионов, для нас это важно, мы берем под контроль, направляем губернаторам регионов и правоохранительным органам», — добавила Памфилова.