Клишас оценил ход голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«Голосование идет активно <...>. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, наблюдатели практически не фиксируют», — сказал сенатор, назвав процесс «историческим событием».

Из нарушений Клишас отметил отсутствие на некоторых участках необходимого объема информационных материалов. При этом он уточнил, что санитарные правила соблюдаются везде.

По мнению сенатора, появление фейков о голосовании и «информационных вбросов «подтверждает, что реальных нарушений не фиксируется». В качестве гарантии достоверности результатов голосования он привел количество общественных наблюдателей, которых по всей стране насчитывается более полумиллиона.