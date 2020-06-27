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Клишас оценил ход голосования по поправкам в Конституцию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Голосование по поправкам в Конституцию идет активно и без серьезных нарушений. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает «РИА Новости».

«Голосование идет активно <...>. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, наблюдатели практически не фиксируют», — сказал сенатор, назвав процесс «историческим событием».

Из нарушений Клишас отметил отсутствие на некоторых участках необходимого объема информационных материалов. При этом он уточнил, что санитарные правила соблюдаются везде.

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По мнению сенатора, появление фейков о голосовании и «информационных вбросов «подтверждает, что реальных нарушений не фиксируется». В качестве гарантии достоверности результатов голосования он привел количество общественных наблюдателей, которых по всей стране насчитывается более полумиллиона.

Ранее 27 июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что к субботе поступило 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию по поправкам. Больше всего обращений было из Санкт-Петербурга и Москвы — 35 и 29 соответственно. Кроме того, жалобы на применение административного ресурса для давления на избирателей приходили из Ставрополья, Кировской области и Марий Эл.

Теги: голосование, Конституция, Андрей Клишас
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