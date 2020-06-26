Вирусолог предсказал всплеск заражений COVID в России через две недели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вслед за ухудшением ситуации в Европе Россию также ждет новая вспышка коронавирусной инфекции, под угрозой могут оказаться города европейской части страны. Об этом заявил вирусолог Михаил Щелканов, передает Ura.ru.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — сказал он.

Специалист уточнил, что в зоне риска находится европейская часть России, в особенности крупные транспортные хабы, как Москва, Санкт-Петербург. Щелканов отметил, что прирост заболевших возможен и во Владивостоке, через который возвращаются на родину граждане Китая из Европы.

Чтобы предотвратить новую волну коронавируса, по мнению вирусолога, необходимо закрыть границы, что невозможно, так как в Европе проживает много россиян.