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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог предсказал всплеск заражений COVID в России через две недели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вслед за ухудшением ситуации в Европе Россию также ждет новая вспышка коронавирусной инфекции, под угрозой могут оказаться города европейской части страны. Об этом заявил вирусолог Михаил Щелканов, передает Ura.ru.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — сказал он.

Специалист уточнил, что в зоне риска находится европейская часть России, в особенности крупные транспортные хабы, как Москва, Санкт-Петербург. Щелканов отметил, что прирост заболевших возможен и во Владивостоке, через который возвращаются на родину граждане Китая из Европы.

Чтобы предотвратить новую волну коронавируса, по мнению вирусолога, необходимо закрыть границы, что невозможно, так как в Европе проживает много россиян.

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Ранее опрошенные РБК эксперты допустили рост заболеваемости в России после ухудшения эпидемиологической обстановки в Европе. Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в то же время уточнила, что России скорее угрожает рост заболевших, если население резко перестанет соблюдать профилактические меры, а не из-за завоза из других стран. По ее словам, Европа отгородилась от России, как и наоборот, поэтому второй волны оттуда ждать не стоит.

С 27 марта Россия полностью закрыла международное сообщение. Исключение оставили для вывозных рейсов и отдельные случаев по решению правительства. 

В начале июня власти разрешили выезжать из России, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, или для поездок на работу, учебу. Кроме того, Россию можно покинуть для получения медицинской помощи за рубежом. Одновременно в Россию могут въехать иностранцы, у которых здесь есть близкие родственники, нуждающиеся в уходе, и граждане других стран, намеренные пройти лечение у российских врачей.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус
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