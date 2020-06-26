Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Вслед за ухудшением ситуации за рубежом в России также возможен повторный рост заболеваемости, считают опрошенные РБК эксперты в области вирусологии.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах.

«Она [вероятность всплеска заболеваний] достаточно большая, потому что мы видим ее воспроизведение в нескольких странах. Для меня даже здесь больше, чем Европа, является показателем США, потому что у них очень большое количество случаев было, потом очень уверенный спад [а теперь] то, что они сегодня вернулись к тому пику, который у них был», — отметил специалист.

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович уточнила в разговоре с РБК, что России угрожает рост заболевших в том случае, если население резко перестанет соблюдать рекомендованные меры безопасности. По ее мнению, риск завоза коронавируса из-за границы, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки там, минимален. «Европа отгородилась от России сама, да и мы не стараемся открыть сильно границы. <...> То, что в России не будет сейчас второй волны из Европы, — это пока понятно. В России она может быть, если люди резко перестанут соблюдать те самые санитарные нормы», — заявила Попович. По ее словам, санитарные требования скорее будут хуже соблюдать в регионах России, чем в столице, которая стала эпицентром заболеваемости.