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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Вслед за ухудшением ситуации за рубежом в России также возможен повторный рост заболеваемости, считают опрошенные РБК эксперты в области вирусологии.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах.

«Она [вероятность всплеска заболеваний] достаточно большая, потому что мы видим ее воспроизведение в нескольких странах. Для меня даже здесь больше, чем Европа, является показателем США, потому что у них очень большое количество случаев было, потом очень уверенный спад [а теперь] то, что они сегодня вернулись к тому пику, который у них был», — отметил специалист.

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Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович уточнила в разговоре с РБК, что России угрожает рост заболевших в том случае, если население резко перестанет соблюдать рекомендованные меры безопасности. По ее мнению, риск завоза коронавируса из-за границы, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки там, минимален. «Европа отгородилась от России сама, да и мы не стараемся открыть сильно границы. <...> То, что в России не будет сейчас второй волны из Европы, — это пока понятно. В России она может быть, если люди резко перестанут соблюдать те самые санитарные нормы», — заявила Попович. По ее словам, санитарные требования скорее будут хуже соблюдать в регионах России, чем в столице, которая стала эпицентром заболеваемости.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Александр Чепурнов добавил, что новая вспышка COVID-19 наиболее вероятна в крупных транспортных городах и городах с большим количеством населения. Чепурнов предположил, что всплеск коронавируса в Европе и США также может быть связан с усталостью людей от карантинных мер и «межнациональной расслабленностью».

Ранее региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что за последние две недели в 30 странах Европы зафиксировали увеличение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По его мнению, это может негативно отразиться на системе европейского здравоохранения и привести к кризису.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, новости, Россия
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