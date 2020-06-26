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Поправки в Конституцию ,  
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Киев предложил усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение голосования по поправкам в Конституцию в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Украина обращается к международным партнерам с просьбой осудить организацию «голосования» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь и в Донецкой и Луганской областях, в том числе путем усиления санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.

Как заявили в украинском МИДе, проведение голосования «на временно оккупированных территориях» противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права.

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24 июня в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о «нелегитимном» голосовании в Крыму по поправкам в Конституцию России.

Жители ЛНР, имеющие гражданство России, могут проголосовать по поправкам в Конституцию на участках для голосования в Ростовской области, передавал Луганский информационный центр со ссылкой на ЦИК ЛНР. Жители ДНР, у которых есть российский паспорт, также смогут проголосовать.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Российская сторона заявляла, что большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. В Киеве, Европе и США итоги референдума не признают и называют присоединение полуострова аннексией. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Голосование по внесению изменений в Конституцию России началось 25 июня и продлится до 1 июля 2020 года. Помимо прочего поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов.

Как голосовали по поправкам в Конституцию
Выбрать регион
Отменить
Против
> 90%
> 60%
> 30%
> 30%
> 60%
За
> 90%

Теги: поправки в Конституцию, аннексия Крыма, МИД Украины
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