Киев предложил усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

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Министерство иностранных дел Украины осудило проведение голосования по поправкам в Конституцию в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Украина обращается к международным партнерам с просьбой осудить организацию «голосования» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь и в Донецкой и Луганской областях, в том числе путем усиления санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.

Как заявили в украинском МИДе, проведение голосования «на временно оккупированных территориях» противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права.

24 июня в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления о «нелегитимном» голосовании в Крыму по поправкам в Конституцию России.

Жители ЛНР, имеющие гражданство России, могут проголосовать по поправкам в Конституцию на участках для голосования в Ростовской области, передавал Луганский информационный центр со ссылкой на ЦИК ЛНР. Жители ДНР, у которых есть российский паспорт, также смогут проголосовать.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Российская сторона заявляла, что большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. В Киеве, Европе и США итоги референдума не признают и называют присоединение полуострова аннексией. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Как голосовали по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить Против > 90% > 60% > 30% > 30% > 60% За > 90%