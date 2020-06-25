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Политика ,  
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Reuters сообщил о предстоящих переговорах Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин проведет 26 июня переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В рамках стратегического франко-российского диалога лидеры двух стран обсудят кризисы на Украине и в Ливии. Кроме того, президенты намерены затронуть темы безопасности в Европе, киберпространства, урегулирования кризисов в мире и многостороннего сотрудничества.

«Необходимо продвинуться дальше по темам кризисов, в частности на Украине», — отметил собеседник агентства.

Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» Совбеза ООН по вопросу COVID-19
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Эмманюэль Макрон

7 июня лидеры России и Франции в ходе телефонного разговора обсудили  меры по борьбе с коронавирусом, а также затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, ориентированной на совместную борьбу с пандемией. Помимо этого, президенты обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.

12 июня Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с Днем России. 

Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, переговоры
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