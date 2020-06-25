Reuters сообщил о предстоящих переговорах Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин проведет 26 июня переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В рамках стратегического франко-российского диалога лидеры двух стран обсудят кризисы на Украине и в Ливии. Кроме того, президенты намерены затронуть темы безопасности в Европе, киберпространства, урегулирования кризисов в мире и многостороннего сотрудничества.

«Необходимо продвинуться дальше по темам кризисов, в частности на Украине», — отметил собеседник агентства.

7 июня лидеры России и Франции в ходе телефонного разговора обсудили меры по борьбе с коронавирусом, а также затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН, ориентированной на совместную борьбу с пандемией. Помимо этого, президенты обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.

12 июня Эммануэль Макрон поздравил Владимира Путина с Днем России.