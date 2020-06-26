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В Кремле отреагировали на претензии Японии к геологоразведке у Курил

Фото: AP
Фото: AP

Россия имеет право проводить любые виды исследований на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недовольство правительства Японии геологоразведкой у Курильской гряды в Охотском море.

«Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Ранее Токио направило Москве представление из-за проведения в Охотском море геологоразведочных работ. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга 26 июня заявил, что Япония следит за действиями России, которые не согласуются с позицией их страны.

Он добавил, что вопрос принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи остается очень важным для Токио, и японские власти готовы продолжить переговоры с Москвой.

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В российском посольстве в Японии ТАСС подтвердили, что получили обращения Токио. Как пояснили в диппредставительстве, японцы пожаловались, что маршрут российского исследовательского судна проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии, однако эту информацию еще нужно проверять.

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Теги: Кремль, Япония, Курилы, геологоразведка
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