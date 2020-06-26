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Япония направила России представление из-за геологоразведки у Курил

Япония сделала России представление из-за проведения в Охотском море геолого-разведочных работ, в том числе в районе островов южной части Курильской гряды. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Запись выступления опубликована на сайте японского правительства. 

«17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято», — сказал Суга.

По его словам, для Токио вопрос о принадлежности островов Курильской гряды является очень важным, и японское правительство намерено продолжить переговоры с Россией по этому вопросу. 

Как сообщает ТАСС, посольство России в Японии подтвердило факт получения обращения из Токио. По информации российских дипломатов, там считают, что маршрут следования российского исследовательского судна проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии.

«О факте обращения доложено в Москву. Ведется уточнение реальной ситуации», — сообщили в диппредставительстве.

Материал дополняется 

Теги: Япония, Курильские острова, геологоразведка, Охотское море, представление
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