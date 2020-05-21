Захарова предложила «вернуть Японию к реальности» в курильском вопросе

По словам Захаровой, решение Токио, который заявил о претензиях на суверенитет над островами, противоречит настрою на улучшение отношений двух стран

Южные Курилы, остров Шикотан (Фото: Юрий Мальцев / Reuters)

Включение Японией вопроса о принадлежности Южных Курил в доклад «Синяя книга дипломатии» противоречит задаче улучшения отношений Москвы и Токио. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию вел телеканал RT.

«Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности», — сказала Захарова. Она указала, что по итогам Второй мировой войны в соответствии с международными документами, в том числе Уставом ООН, суверенитет над Курильскими островами принадлежит России.

Представитель МИДа также добавила, что приоритетным направлением в отношениях двух стран является «развитие практического сотрудничества, формирование доверия в сфере безопасности и, конечно, большая координация, уплотнение взаимодействия на международной арене».

19 мая японское Министерство иностранных дел представило новую версию ежегодного доклада, где говорилось, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (Токио называет их «северными территориями») «находятся под суверенитетом Японии». В прошлогоднем докладе такой формулировки не было. В последний раз Токио фиксировал территориальные претензии к России в 2018 году, отмечала газета Mainichi.