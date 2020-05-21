Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 12:59
МИД сообщил о «плане Б» на случай выхода США из Договора об открытом небе Политика, 19:01 Захарова предложила «вернуть Японию к реальности» в курильском вопросе Политика, 18:55 Собянин назвал число госпитализированных с коронавирусом в Москве Общество, 18:49 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 18:47 «Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли Quote, 18:40 Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории YouTube «Евровидения» Общество, 18:39 Россия и Китай запустят анимационный проект «Панда и Крош» Бизнес, 18:37 Помощник прокомментировал сообщения о заражении Кадырова коронавирусом Общество, 18:35 Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю Крипто, 18:24 Путин посоветовал главе Кубани «не интуичить» с датой открытия отелей Политика, 18:23 «Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 18:18 Без титулов и с мировой славой. Кумиры 1990-х — Анна Курникова Спорт, 18:16 В Мосгорсуд поступило дело Кокорина и Мамаева для пересмотра приговора Спорт, 18:13 Минфин отверг возможность отмены бюджетного правила на фоне пандемии Экономика, 18:06
Новости без коронавируса ,  
0 

Захарова предложила «вернуть Японию к реальности» в курильском вопросе

По словам Захаровой, решение Токио, который заявил о претензиях на суверенитет над островами, противоречит настрою на улучшение отношений двух стран
Южные Курилы, остров Шикотан  
Южные Курилы, остров Шикотан   (Фото: Юрий Мальцев / Reuters)

Включение Японией вопроса о принадлежности Южных Курил в доклад «Синяя книга дипломатии» противоречит задаче улучшения отношений Москвы и Токио. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию вел телеканал RT.

«Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности», — сказала Захарова. Она указала, что по итогам Второй мировой войны в соответствии с международными документами, в том числе Уставом ООН, суверенитет над Курильскими островами принадлежит России.

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
Политика
Остров Итуруп в Сахалинской области

Представитель МИДа также добавила, что приоритетным направлением в отношениях двух стран является «развитие практического сотрудничества, формирование доверия в сфере безопасности и, конечно, большая координация, уплотнение взаимодействия на международной арене».

19 мая японское Министерство иностранных дел представило новую версию ежегодного доклада, где говорилось, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (Токио называет их «северными территориями») «находятся под суверенитетом Японии». В прошлогоднем докладе такой формулировки не было. В последний раз Токио фиксировал территориальные претензии к России в 2018 году, отмечала газета Mainichi.

Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония
Фотогалерея 
<p>Официальные российско-японские отношения впервые закреплены в&nbsp;Симодском трактате (1855 год), по&nbsp;которому Японии отошли Итуруп, Кунашир и&nbsp;острова Малой Курильской гряды, остальные Курилы признавались российскими, а&nbsp;Сахалин был объявлен совместным владением&nbsp;&mdash; &laquo;неразделенной&raquo; территорией. Было заключено несколько двусторонних договоров, по&nbsp;итогам которых к&nbsp;1905 году все Курильские острова и&nbsp;часть Сахалина к&nbsp;югу от&nbsp;50-й параллели оказались во&nbsp;владении Японии.</p>

Вопрос принадлежности южных Курильских островов считается незакрытым с момента окончания Второй мировой войны, этот пункт также мешает заключению мирного договора между Москвой и Токио, подписание которого назвал одной из своих целей на посту премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Россия настаивает на том, что эти территории перешли к СССР законно по итогам войны и вопрос о передаче их Японии не стоит. Токио, в свою очередь, не отказывается от претензий на острова. В частности, организаторы Олимпийских игр-2020, которые должны были пройти в Токио, на карте маршрута олимпийского огня включили Южные Курилы в состав Японии. Российский МИД осудил этот инцидент.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МИД, Мария Захарова, Курилы, Япония
Материалы по теме
Абэ заявил о необходимости взаимовыгодного мирного договора с Россией
Политика
Глава МИД Японии заявил о переходе к новому этапу в переговорах с Россией
Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter