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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

МИД Японии вновь официально заявил о претензиях страны на суверенитет над Южными Курилами. Почти год министерство отказывалось от подобной формулировки в официальной стратегии внешней политики
Остров Итуруп в Сахалинской области
Остров Итуруп в Сахалинской области (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы. Об этом сообщает Mainichi.

В докладе говорится, что острова, которые в Токио называют «северными территориями», «находятся под суверенитетом Японии». Этой формулировки не содержалось в прошлогоднем докладе; в последний раз территориальные претензии к России японская дипломатия фиксировала в 2018 году.

Абэ назвал Курильские острова суверенной территорией Японии
Политика

Вопрос принадлежности Южных Курильских островов считается незакрытым с момента окончания Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие Советскому Союзу после войны. Этот пункт также мешает заключению мирного договора между странами, подписание которого называл одной из своих целей на посту премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В январе он заявил, что японское правительство будет ускорять переговоры с Россией. «Мы намерены решить территориальные вопросы и заключить мирный договор на основе декларации 1956 года. В этой политике нет колебаний», — сказал Абэ. В декларации 1956 года между Москвой и Токио было зафиксировано, что вопросы о фактической передаче территорий Японии могут быть решены только после заключения мирного договора.

Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония
Фотогалерея 
<p>Официальные российско-японские отношения впервые закреплены в&nbsp;Симодском трактате (1855 год), по&nbsp;которому Японии отошли Итуруп, Кунашир и&nbsp;острова Малой Курильской гряды, остальные Курилы признавались российскими, а&nbsp;Сахалин был объявлен совместным владением&nbsp;&mdash; &laquo;неразделенной&raquo; территорией. Было заключено несколько двусторонних договоров, по&nbsp;итогам которых к&nbsp;1905 году все Курильские острова и&nbsp;часть Сахалина к&nbsp;югу от&nbsp;50-й параллели оказались во&nbsp;владении Японии.</p>

Несмотря на то что МИД Японии в прошлом году не включил претензии на Южные Курилы в ежегодный доклад, японские власти от претензий официально не отказывались. В сентябре 2019 года Токио сделал представление Москве из-за открытия рыбзавода на острове Шикотан, а перед тем, в августе, заявил об оскорблении японцев в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курилы. Еще один прошлогодний скандал оказался связан с тем, что организаторы Олимпийских игр-2020, которые должны были пройти в Токио, на карте маршрута олимпийского огня включили острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи в состав Японии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Курильские острова, Япония, территориальные споры
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