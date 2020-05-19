МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

МИД Японии вновь официально заявил о претензиях страны на суверенитет над Южными Курилами. Почти год министерство отказывалось от подобной формулировки в официальной стратегии внешней политики

Остров Итуруп в Сахалинской области (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

МИД Японии представил новую версию ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии», в котором зафиксированы претензии страны на Южные Курилы. Об этом сообщает Mainichi.

В докладе говорится, что острова, которые в Токио называют «северными территориями», «находятся под суверенитетом Японии». Этой формулировки не содержалось в прошлогоднем докладе; в последний раз территориальные претензии к России японская дипломатия фиксировала в 2018 году.

Вопрос принадлежности Южных Курильских островов считается незакрытым с момента окончания Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, отошедшие Советскому Союзу после войны. Этот пункт также мешает заключению мирного договора между странами, подписание которого называл одной из своих целей на посту премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В январе он заявил, что японское правительство будет ускорять переговоры с Россией. «Мы намерены решить территориальные вопросы и заключить мирный договор на основе декларации 1956 года. В этой политике нет колебаний», — сказал Абэ. В декларации 1956 года между Москвой и Токио было зафиксировано, что вопросы о фактической передаче территорий Японии могут быть решены только после заключения мирного договора.