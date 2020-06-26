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Политика ,  
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Трамп назвал Болтона желающим всех бомбить «маньяком»

Бывший помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон хотел «бомбить людей». Об этом заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей», — рассказал Трамп. Он заявил, что Болтон призывал «сражаться с Россией и Китаем». Также глава государства отметил, что во время переговоров представители других стран всегда уступали ему, если видели рядом «маньяка Болтона», поскольку считали, что США готовы применить военную силу.

Трамп сообщил, что Болтон плохо справлялся со своими обязанностями. «Он не был умным, не был проницательным. Я даже не помню, чтобы он когда-либо улыбался», — заметил глава Белого дома.

Что Болтон рассказал о России, Путине и Трампе в своих мемуарах. Главное
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Ранее в июне Болтон выпустил книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», в которой рассказывает о своей работе на должности помощника президента по нацбезопасности.

Трамп заявил, что в книге опубликована секретная информация, обвинив ее автора в нарушении закона о неразглашении данных. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Болтона предателем за раскрытие севретных сведений. По словам Помпео, в мемуарах «множество лживых утверждений».

Власти Соединенных Штатов заявили, что намерены добиться соблюдения Болтоном соглашения о неразглашении гостайны и лишить экс-помощника прибыли от продаж книги.

Теги: Дональд Трамп, Джон Болтон, США
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