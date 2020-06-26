Трамп назвал Болтона желающим всех бомбить «маньяком»

Бывший помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон хотел «бомбить людей». Об этом заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей», — рассказал Трамп. Он заявил, что Болтон призывал «сражаться с Россией и Китаем». Также глава государства отметил, что во время переговоров представители других стран всегда уступали ему, если видели рядом «маньяка Болтона», поскольку считали, что США готовы применить военную силу.

Трамп сообщил, что Болтон плохо справлялся со своими обязанностями. «Он не был умным, не был проницательным. Я даже не помню, чтобы он когда-либо улыбался», — заметил глава Белого дома.

Ранее в июне Болтон выпустил книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», в которой рассказывает о своей работе на должности помощника президента по нацбезопасности.