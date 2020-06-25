ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина

В антимонопольном ведомстве считают необходимым хотя бы «оценить эффект для рынка». С начала июня в России резко выросли биржевые цены на бензин

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой обсудить отмену моратория на импорт в Россию дешевого бензина из других стран, заявил в интервью «Интерфаксу» начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

Запрет на ввоз в Россию бензина (а также керосина, дизельного топлива, газойля и судового топлива) вступил в силу с 2 июня и, по мнению экспертов, стал одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.

«Нужно хотя бы оценить эффект для рынка. Возможно, отмена запрета никакого результата и не даст. Технически этот процесс небыстрый, и, возможно, пока пройдут все процедуры, внутреннее производство уже закроет спрос. Однако психологически факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку, снять напряжение», — сказал Ханян.

По его словам, до 15 июля профильные ведомства должны внести предложения о корректировке сроков действия моратория (сейчас установлен до 1 октября), и ФАС свою позицию сформулировала.