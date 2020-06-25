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ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина

В антимонопольном ведомстве считают необходимым хотя бы «оценить эффект для рынка». С начала июня в России резко выросли биржевые цены на бензин
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой обсудить отмену моратория на импорт в Россию дешевого бензина из других стран, заявил в интервью «Интерфаксу» начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

Запрет на ввоз в Россию бензина (а также керосина, дизельного топлива, газойля и судового топлива) вступил в силу с 2 июня и, по мнению экспертов, стал одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.

«Нужно хотя бы оценить эффект для рынка. Возможно, отмена запрета никакого результата и не даст. Технически этот процесс небыстрый, и, возможно, пока пройдут все процедуры, внутреннее производство уже закроет спрос. Однако психологически факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку, снять напряжение», — сказал Ханян.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

По его словам, до 15 июля профильные ведомства должны внести предложения о корректировке сроков действия моратория (сейчас установлен до 1 октября), и ФАС свою позицию сформулировала.

«Вопрос требует совместных консультаций. Ошибаться нельзя», — сказал Ханян.

По данным Росстата, с 8 по 14 июня розничные цены на бензин в России выросли в среднем на 0,2%, с начала июня — на 0,3%, с начала года — на 0,5%. Рост цен на бензин на минувшей неделе был зафиксирован в столицах 62 регионов России (наибольшее, на 2,1%, в Кызыле), снижение цен — в Тюмени (минус 0,2%). При этом президент Независимого топливного союза Павел Баженов предупреждал, что розничные цены могут вырасти вслед за ценами на бирже, где стоимость бензина в середине июня выросла до нового исторического максимума.

18 июня ФАС объявила о начале проверки причин рекордного роста биржевых цен на бензин марки АИ-95. В ведомстве не исключили, что скачок произошел из-за картельного сговора.

Автор: Евгений Калюков
Теги: бензин, ФАС
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