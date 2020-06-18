Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

Замглавы ФАС Андрей Цариковский предупредил, что, если сговор обнаружится, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку причин рекордного роста биржевых цен на бензин марки Аи-95. В ведомстве не исключают, что скачок произошел из-за картельного сговора.

«Мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством», — прокомментировал статс-секретарь, замглавы ФАС Андрей Цариковский, отметив, что антимонопольное ведомство возобновило рассмотрение дела трейдеров АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», которые уже подозреваются в картельном сговоре на биржевых торгах топливом.

Накануне, 17 июня, стоимость тонны бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла до 56 751 руб., что стало новым историческим рекордом. В четверг тонна Аи-95 подорожала еще почти на 1%, до 57 314 руб.

«Трансляцию в розницу следует ожидать, АЗС дальше не могут работать в таких условиях», — заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов подтвердил, что независимые АЗС работают на пределе, но предложил, что до 1 июля «по понятным причинам» роста цен на заправках ожидать не следует.