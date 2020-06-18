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Власти заподозрили сговор после рекордного роста биржевых цен на бензин

Замглавы ФАС Андрей Цариковский предупредил, что, если сговор обнаружится, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством
BRENT BR-7.20 $41,45 +1,82%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку причин рекордного роста биржевых цен на бензин марки Аи-95. В ведомстве не исключают, что скачок произошел из-за картельного сговора.

«Мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством», — прокомментировал статс-секретарь, замглавы ФАС Андрей Цариковский, отметив, что антимонопольное ведомство возобновило рассмотрение дела трейдеров АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», которые уже подозреваются в картельном сговоре на биржевых торгах топливом.

Накануне, 17 июня, стоимость тонны бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла до 56 751 руб., что стало новым историческим рекордом. В четверг тонна Аи-95 подорожала еще почти на 1%, до 57 314 руб.

Путин удивился росту цен на бензин в России
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Трансляцию в розницу следует ожидать, АЗС дальше не могут работать в таких условиях», — заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов подтвердил, что независимые АЗС работают на пределе, но предложил, что до 1 июля «по понятным причинам» роста цен на заправках ожидать не следует.

18 июня Минэнерго заявило, что, несмотря на текущую волатильность цен в оптовом сегменте, «риск роста розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует».

«Наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет собой значительных рисков для потребителя», — говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК.

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум
Экономика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Скачок биржевых цен на Аи-95 в ведомстве назвали нормальной рыночной реакцией на восстановление отраслей экономики в связи с постепенным снятием ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, в Минэнерго напомнили и об обычном для летнего сезона повышении цен на нефтепродукты, отметив при этом, что розничные цены на бензин с начала года выросли лишь на 0,4%, что гораздо ниже накопленной за это время инфляции (2,5%).

«Дефицита топлива на рынках нет. В настоящее время можно сказать о достаточности уровня запланированного производства и отгрузок для создания профицитного предложения на внутреннем рынке автомобильного бензина, что позволит в том числе стабилизировать ценовую ситуацию в оптовом сегменте как на фоне восстановления спроса на топливо внутри страны, так и в условиях роста котировок на мировых рынках», — отметил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд
Экономика
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

По данным Росстата, с 9 по 15 июня розничные цены на бензин в России выросли в среднем на 0,2%, с начала июня — на 0,3%, с начала года — на 0,5%. Рост цен на бензин на минувшей неделе был зафиксирован в столицах 62 регионов России (наибольшее, на 2,1%, в Кызыле), снижение цен — в Тюмени (минус 0,2%). По данным Московской топливной ассоциации, на заправках столицы за последнюю неделю литр Аи-92 подорожал на 3 коп., а литр Аи-95 — на 18 коп.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Алина Фадеева
Теги: бензин, Минэнерго, СПбМТСБ, ФАС
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