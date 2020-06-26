Прохорова предостерегла от репрессивной машины из-за дела Серебренникова

Ирина Прохорова (Фото: Сергей Кулаков / Росконгресс)

Уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова является показательным примером того, как в России реанимируется «архаическая сталинская репрессивная машина», которая «в плановом порядке перемалывает людей», говорится в поступившем в РБК комментарии главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой, сестры российского бизнесмена и политика Михаила Прохорова.

«Система патологически не желает выпускать из рук жертву. Ведь несколько раз разваливалось и дело историка Юрия Дмитриева, и дело Кирилла Серебренникова, и правозащитников, и активистов. Суды оказываются заложниками других репрессивных структур: оправдать невиновных — это значит признать собственную ошибку, показать слабость режима», — отметила она.

По ее словам, театральные деятели говорят, что сейчас решается судьба всей театральной жизни в России, поскольку если приговор будет обвинительным, то это будет равноценно суду над русским театральным режиссером XX века Всеволодом Мейерхольдом. Прохорова назвала справедливым это сравнение.

«Хочу подчеркнуть, что это попытка разрушить не только театрального мир, но и всю современную российскую культуру», — заключила Прохорова.