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Дело Серебренникова ,  
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Прохорова предостерегла от репрессивной машины из-за дела Серебренникова

Ирина Прохорова
Ирина Прохорова (Фото: Сергей Кулаков / Росконгресс)

Уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова является показательным примером того, как в России реанимируется «архаическая сталинская репрессивная машина», которая «в плановом порядке перемалывает людей», говорится в поступившем в РБК комментарии главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой, сестры российского бизнесмена и политика Михаила Прохорова.

«Система патологически не желает выпускать из рук жертву. Ведь несколько раз разваливалось и дело историка Юрия Дмитриева, и дело Кирилла Серебренникова, и правозащитников, и активистов. Суды оказываются заложниками других репрессивных структур: оправдать невиновных — это значит признать собственную ошибку, показать слабость режима», — отметила она.

По ее словам, театральные деятели говорят, что сейчас решается судьба всей театральной жизни в России, поскольку если приговор будет обвинительным, то это будет равноценно суду над русским театральным режиссером XX века Всеволодом Мейерхольдом. Прохорова назвала справедливым это сравнение.

Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова
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«Хочу подчеркнуть, что это попытка разрушить не только театрального мир, но и всю современную российскую культуру», — заключила Прохорова.

Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор четырем фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Прокурор запросил для Серебренникова шесть лет колонии и штраф в размере 800 тыс. руб., для бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского — пять лет и штраф 300 тыс. руб., а для бывшего гендиректора Юрия Итина и экс-начальника департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум — по четыре года года колонии и штрафы в размере 200 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении сотрудников «Седьмой студии» возбудили в 2017 году. Фигурантам вменялось хищение 133 млн руб., которые, по версии следствия, они похитили в рамках проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Для уточнения суммы ущерба провели три экспертизы. На заседании 22 июня гособвинитель заявил, что она составила 129 млн руб.

Театрального режиссера Всеволода Мейерхольда арестовали в 1939 году в Ленинграде. Его обвиняли по ст. 58 УК РСФСР «Контрреволюционные преступления». Верховный суд СССР приговорил его к расстрелу, 2 февраля 1940 года приговор привели в исполнение. В 1955 году Верховный суд СССР посмертно реабилитировал Мейерхольда.

Теги: Кирилл Серебренников, Уголовное дело
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