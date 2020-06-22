Суд назначил дату оглашения приговора фигурантам дела Серебренникова
Мещанский суд Москвы 26 июня огласит приговор четырем фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает корреспондент РБК.
22 июня на прениях прокурор запросил шесть лет колонии и штраф в размере 800 тыс. руб. для Серебренникова. Кроме того, гособвинитель запросил пять лет и штраф 300 тыс. руб. для бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, а также по четыре года года колонии плюс штрафы в размере 200 тыс. руб. бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум.
Уголовное дело в отношении сотрудников «Седьмой студии» правоохранительные органы завели в 2017 году. Фигурантам дела вменялось хищение 133 млн руб. Такую сумму, по версии следствия, Серебренников, его коллеги и глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум похитили в рамках проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Следствие утверждает, что деньги обналичила бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.
Для уточнения суммы ущерба в рамках дела провели три экспертизы. Последняя установила, что мероприятия, на которые выделялась субсидия, могли обойтись в 87 млн руб., что примерно на 129 млн руб. меньше полученного финансирования. В 2017 году режиссера отправили под домашний арест, однако в августе 2019-го его отменили, а Серебренникова перевели под подписку о невыезде.