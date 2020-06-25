В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Голосование по поправкам в Конституцию России стало целью «внешней атаки», которую проводит Запад, используя СМИ, социальные сети и некоммерческие организации (НКО). Об этом говорится в заявлении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, которое зачитал ее глава Андрей Климов. Трансляция велась в YouTube верхней палаты.

«Одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции — вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции», — сказал Климов.

По его словам, для дискредитации поправок в Конституцию и процедуры голосования были привлечены СМИ, соцсети, НКО и активисты. Климов отметил, что политика вмешательства в конституционный процесс проводится с января.

Сенатор добавил, что комиссия сформировала мониторинговую группу, которая соберет и проанализирует все факты вмешательства в период с 25 июня по 1 июля, их направят для оценки в компетентные органы.