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Поправки в Конституцию ,  
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В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Голосование по поправкам в Конституцию России стало целью «внешней атаки», которую проводит Запад, используя СМИ, социальные сети и некоммерческие организации (НКО). Об этом говорится в заявлении комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, которое зачитал ее глава Андрей Климов. Трансляция велась в YouTube верхней палаты.

«Одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции — вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции», — сказал Климов.

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По его словам, для дискредитации поправок в Конституцию и процедуры голосования были привлечены СМИ, соцсети, НКО и активисты. Климов отметил, что политика вмешательства в конституционный процесс проводится с января.

Сенатор добавил, что комиссия сформировала мониторинговую группу, которая соберет и проанализирует все факты вмешательства в период с 25 июня по 1 июля, их направят для оценки в компетентные органы.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию, оно завершится 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области, заранее подавшие заявление, могут до 30 июня проголосовать онлайн.

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию в марте. Кроме самих поправок, в нем описан порядок их принятия — изменения должны вступить в силу после всенародного голосования.

Теги: Совет Федерации, голосование, Конституция
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