В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

В Парламентской ассамблее Совета Европы решили проверить правомерность поправок в российскую Конституцию. Поводом для этого стала петиция, которую подписали более 200 тыс. человек

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Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию. Это решение содержится в протоколе (*.pdf) совещания комиссии, его подтвердили РБК в пресс-службе Совета Европы.

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) — это консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы. В ней участвуют все страны, входящие в Совет Европы, в том числе Россия, и некоторые страны вне этой организации. Задачей Венецианской комиссии является анализ законов и законопроектов стран-участниц в сфере конституционного права. Документы на рассмотрение комиссии могут направляться самим государством и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Как пишут «Ведомости», поправки в российскую Конституцию комиссия ПАСЕ начала рассматривать в связи с петицией, составленной российскими учеными, правозащитниками и общественными деятелями, которую подписали около 200 тыс. человек. Петиция была опубликована на сайте Change.org. В ней была поставлена под сомнение легитимность предложенных изменений в Конституцию и процедуры их принятия. «Мы призываем уполномоченные органы Совета Европы в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия», — написали авторы петиции. Среди тех, кто ее подписал, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов, председатель движения «Выбор России» Владимир Рыжков, правозащитник Лев Пономарев, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, политик Владимир Кара-Мурза-младший, экономист Владислав Иноземцев и т.д. — в общей сложности 128 человек. На сайте ее поддержали 209 тыс. человек.

Юрист Кирилл Коротеев, глава международной практики «Агоры», в разговоре с «Ведомостями» заявил, что решение Венецианской комиссии вне зависимости от его содержания вряд ли сможет отразиться на процессе принятия поправок. «Я почти уверен, что комиссия не сможет сделать ничего вовремя и ее заключение выйдет после вступления поправок в силу», — отметил он.

Конфликт между Россией и ПАСЕ возник в 2014 году, когда на российскую делегацию в ответ на присоединение Крыма были наложены санкции и депутатов лишили права голоса. Из-за этого с 2016 года российская делегация не участвовала в работе сессий ПАСЕ и не выплачивала членские взносы в организацию.